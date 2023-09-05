В Днепре начали готовиться к многочасовым отключениям света зимой Энергетики Днепра готовятся к отключениям электричества зимой для разгрузки сети

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Украинский город Днепр готовится к многочасовым отключениям света зимой, заявил изданию «Наш город» директор энергетической компании ДТЭК «Днепровские электросети» Андрей Терещук. По его словам, это необходимо для того, чтобы уменьшить нагрузку на сети хотя бы в пиковые часы.

При текущих условиях и при том, что люди будут экономить, если мы будем переживать эту зиму по нашей области с таким же графиком и в таком режиме, как прошлую зиму, это будет очень хорошо. Потому отключения будут. Я думаю, что они будут по графику, мы справимся с его выполнением, как и в прошлом году, – рассказал Терешин.

Он добавил, что специалисты много работали для того, чтобы оборудование не выходило из строя при регулярных перепадах нагрузки. При этом хорошим показателем он назвал 4–8-часовые отключения электричества в день. Терещук также подчеркнул, что основная задача – четко соблюдать график отключений, который опубликован на сайте компании.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой предупредил граждан, что они могут остаться без света на один или два месяца. По его словам, в этом случае ожидается увеличение спроса на заправку генераторов и транспортировку воды. Он призвал украинцев тщательно подготовиться к соответствующим сложностям.

В свою очередь компания «Укрэнерго» сообщила, что Украина была вынуждены обратиться за аварийной помощью к странам Евросоюза в связи с высоким спросом на электроэнергию. Общий объем электричества, взятый у Польши и Румынии, составил 1200 МВт·ч.