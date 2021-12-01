В Дании две тысячи зрителей протестируют из-за угрозы заражения «омикроном»

В Дании у человека, который посетил концерт датского диджея и продюсера Мартина Дженсена в Ольборге, выявили штамм коронавируса «омикрон». Чтобы выявить новых заражённых, тестирование предстоит пройти двум тысячам зрителей, сообщила телекомпания TV2.

Штамм коронавируса «омикрон» выявлен у человека, принявшего участие в концерте диджея Мартина Дженсена в Ольборге. Двум тысячам человек предстоит тестирование, — говорится в сообщении.

Информацию об этом TV2 сообщили в управлении по безопасности пациентов. Было сказано также, что две тысячи человек обязаны пройти тестирование как можно скорее, первое будет организовано в среду, повторное — в пятницу. Особое внимание медицинские сотрудники уделят тем, у кого есть симптомы коронавирусной инфекции, в этом случае они вынуждены будут соблюдать карантин.

Ранее стало известно, что «омикрон»-штамм был обнаружен в Нидерландах ещё 19 ноября — за неделю до того, как его нашли у прибывших в Амстердам из Южной Африки 26 ноября.

Учёные Гонконгского университета первыми в Азии выделили новый штамм коронавирусной инфекции из клинических образцов. Это было сделано через четыре дня после того, как стало известно о первых заражённых им в Гонконге. Этими же исследователями было заявлено о том, что существующие в мире вакцины от коронавируса могут оказаться недостаточно эффективны в отношении «омикрона».