В чешской больнице врачи перепутали пациенток и сделали аборт по ошибке

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В чешской больнице врачи перепутали беременную пациентку, которая пришла на плановый осмотр, с больной женщиной и сделали ей аборт по ошибке, передает телеканал CNN Prima News. По данным канала, Минздрав страны призвал привлечь к ответственности виновных специалистов.

Как сообщает канал, одной из женщин требовалось хирургическое вмешательство из-за заболевания матки, такая же операция проводится с целью прерывания беременности. Известно, что обе женщины не знали чешского языка, что осложнило врачам работу. В итоге медики провели операцию не той пациентке, и женщина потеряла здорового ребенка.

По информации канала, всех врачей, которые могут быть причастны к происшествию, временно отстранили от работы. Если вина специалистов будет доказана, больницу обяжут выплатить компенсацию пострадавшей. В настоящий момент идет расследование.

Ранее в подмосковном Солнечногорске шестилетний ребенок скончался после трехлетнего пребывания в коме из-за ошибки врачей. Отмечается, что врачи превысили норму вводимой анестезии, в результате чего сердце ребенка остановилось. Мальчик умер в день вынесения приговора докторам — им дали по 3,5 и 4 года лишения свободы условно.