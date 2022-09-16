В Чехии зафиксировали первый случай заражения ребенка обезьяньей оспой

Фото: Michael Matthey/dpa/Global Look Press

В одном из детских садов Праги малолетний ребенок заболел оспой обезьян. Факт заражения подтвердила пражская гигиеническая станция. В сообщении ведомства упоминается, что заболевшему менее пяти лет и это первый случай заражения детей оспой обезьян в Чехии, сообщает EADaily со ссылкой на местные СМИ. Группу детей, в которой находился больной, обязали оставаться на карантине в течение 21 дня.

По информации областной санитарной станции, группа должна оставаться в изоляции 21 день. Изоляция не обязательно должна проходить дома, дети могут ходить в детский сад. Группа будет изолирована от других детей в саду (отдельные помещения в здании, никакого участия в детсадовских мероприятиях), — пишет издание.

Власти США ранее подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Сообщение соответствующего содержания распространила 12 сентября пресс-служба департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес. Всего в стране зафиксировано почти 22 тысячи случаев заражения оспой данного типа. Ранее в штате Техас уже была зафиксирована смерть больного обезьяньей оспой. Однако пациент имел целый ряд сопутствующих заболеваний, в связи с чем медики не смогли достоверно установить, что именно стало причиной летального исхода.