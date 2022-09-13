В США первый человек умер от оспы обезьян Власти США подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране

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Власти США подтвердили первый случай смерти от оспы обезьян в стране. Сообщение соответствующего содержания распространила 12 сентября пресс-служба Департамента здравоохранения округа Лос-Анджелес, его приводит ТАСС. Всего в стране зафиксировано почти 22 тысячи случаев заражения оспой данного типа.

Департамент здравоохранения Лос-Анджелеса совместно с федеральными Центрами по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США подтвердили первую смерть от оспы обезьян, — говорится в сообщении.

Там отмечается, что иммунитет умершего был ослаблен, после заражения пациент был госпитализирован.

Ранее в штате Техас уже была зафиксирована смерть больного обезьяньей оспой. Однако пациент имел целый ряд сопутствующих заболеваний, в связи с чем медики не смогли достоверно установить, что именно стало причиной летального исхода.

В настоящее время, по данным ЦКПЗ, в США зарегистрированы 21 985 случаев заболевания оспой обезьян. Больше всего заболевших — 4300 — проживают в штате Калифорния, на втором месте Нью-Йорк, где зарегистрированы 3591 заболевший.

Доктор и телеведущий Александр Мясников ранее заявил, что оспа обезьян распространяется по миру с пугающей быстротой, хотя темпы в любом случае гораздо ниже, чем у коронавируса. Он предположил, что от общественности могут скрывать важные факты об этом заболевании.

Телеведущий подтвердил информацию о том, что оспой обезьян заболевают в основном мужчины с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Вместе с этим Мясников предположил, что никто не захочет «убрать из арсенала манипулирования людьми» различные болезни и недуги.