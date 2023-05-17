В Чехии выдвинули свою версию исчезновения коня Кадырова Полиция Чехии выдвинула версию, что Кадыров «заказал» похищение коня

Фото: vk.com/ramzan

Рамзан Кадыров

Чешская полиция, которая расследует исчезновение из конюшни на западе страны элитного жеребца, принадлежащего главе Чечни Рамзану Кадырову, выдвинула версию, что руководитель российского региона нанял людей для похищения коня, сообщает Mladá fronta DNES (MFD). По данным газеты, это подтверждает и тот факт, что незадолго до начала российской спецоперации в феврале 2022 года неизвестные уже пытались увести коня.

Согласно источникам нашего издания, основная следственная версия полиции заключается в том, что Зазу (кличка коня. — NEWS.ru.), по-видимому, похитили люди, непосредственно нанятые Кадыровым для этой работы, — говорится в сообщении.

7 марта стало известно, что лошадь стоимостью почти 400 тысяч крон украли из конюшни недалеко от чешского Роуднице-над-Лабем в Литомержице. Пресс-секретарь Минфина Микаэла Лагронова подтвердила, что жеребец принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

Издание Idnes сообщало, что этот жеребец вместе еще с несколькими лошадьми — часть имущества, замороженного Чехией на основании международных санкций, которые были введены против Кадырова.

Накануне Кадыров сообщил в Telegram, что ему удалось вернуть скакового коня Зазу, украденного у него из конюшни в Чехии в марте. По его словам, к нему через посредников обратились представители украинских спецслужб, которые предложили выкупить коня за $18 тысяч.