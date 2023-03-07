В Чехии украли коня Кадырова

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Рамзан Кадыров и жеребец Индиан Джэмесон, выигравший приз в честь 175-летия Центрального Московского ипподрома

Лошадь стоимостью почти 400 тысяч крон украли из конюшни недалеко от чешского Роуднице-над-Лабем в Литомержице, сообщает издание České noviny. Пресс-секретарь Минфина Микаэла Лагронова подтвердила, что жеребец принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову.

Неизвестный преступник украл чистокровную английскую лошадь стоимостью почти 400 тысяч крон из конюшни недалеко от Роуднице-над-Лабем в Литомержице. <...> По словам представителя полиции Павлы Кофровой, лошадь находилась в конюшне в Крабчицах, — говорится в сообщении.

Коня зовут Zazou. Ему 16 лет. В числе особых примет полиция сообщила о белой звезде на лбу и о том, что часть его правой задней ноги ниже сустава голени также белого цвета. В 2012 году конь успешно проявил себя на гонках, после чего стал востребованным производителем молодняка.

Издание Idnes сообщает, что этот жеребец вместе с еще несколькими лошадьми — часть имущества, замороженного Чехией на основании международных санкций, которые были введены против Кадырова.

Глава Чечни давно известен своей любовью к лошадям. Скакуны Кадырова участвуют в различных престижных мировых скачках и завоёвывают призовые места. Летом немец по имени Маркус подарил главе Чечни лошадь. Кадыров поблагодарил почитателя за «прекрасный подарок» и признался, что был удивлен и восхищен таким жестом.