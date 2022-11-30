В Чехии рассчитывают получать российскую нефть по «Дружбе» еще три года Премьер Фиала: Чехия будет получать российскую нефть по трубопроводу «Дружба» еще три года

Фото: Ruslan Kaniuka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Петр Фиала

Премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что в Праге рассчитывают получать нефть из России по южной ветке трубопровода «Дружба» еще в течение трех лет. По его словам, затем Чехия будет обеспечиваться поставками по трансальпийскому нефтепроводу TAL, сообщает издание Idnes.

Чехия еще три года будет зависима от поставок нефти по российскому трубопроводу «Дружба». Однако уже с 2025 года поставки этого стратегического сырья будут обеспечены по трансальпийскому трубопроводу TAL, мощность которого будет значительно расширена, — пояснил чешский премьер.

Он уточнил, что руководство группы компаний, которые занимаются эксплуатацией нефтепровода TAL одобрило расширение его пропускной способности. Работы займут около двух лет, после чего Прага сможет получать необходимые 7–8 млн тонн нефти в год.

Ранее агентство Reuters сообщило, что российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ из-за санкций перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, ведущему к Средиземному морю. Решение о недопуске к БТД было принято западными акционерами компании — оператора трубопровода. ЛУКОЙЛ будет вынужден перенаправить нефть на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума.