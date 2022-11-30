ЛУКОЙЛу закрыли доступ к трубопроводу, ведущему к Средиземному морю Reuters: ЛУКОЙЛу перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан из-за западных санкций

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российской нефтяной компании ЛУКОЙЛ из-за санкций перекрыли доступ к трубопроводу Баку — Тбилиси — Джейхан, ведущему к Средиземному морю, сообщает Reuters со ссылкой на источники. Решение о недопуске к БТД было принято западными акционерами компании — оператора трубопровода.

Как пишет агентство, ЛУКОЙЛ больше не сможет воспользоваться маршрутом из-за западных санкций, вступающих в силу 5 декабря и запрещающих европейским компаниям покупать и транспортировать российскую нефть, если ее стоимость будет выше той, что будет установлена в рамках ценового потолка.

По этой причине ЛУКОЙЛ будет вынужден перенаправить нефть, которая ранее шла через БТД, на трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В декабре экспорт нефти компании по этому маршруту вырастет до 660 тысяч тонн с 364 тонн в ноябре.

Ранее Национальное агентство по предотвращению коррупции Украины предложило добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний. Ведомство выступило за применение ограничительных мер в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний «Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, НОВАТЭК, а также руководства компаний военно-промышленного комплекса — корпорации «Ростех», концерна «Калашников» и других.

В санкционный список также могут войти руководители, владельцы или учредители банков: ЦБ, Сбербанка, ВТБ и Сургутнефтегазбанка.