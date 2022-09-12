На Украине предложили США расширить санкции против России На Украине предложили США добавить в антироссийские санкционные списки 1413 человек

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) Украины предлагает добавить в санкционные списки США 1413 руководителей и владельцев российских компаний. Список направлен в МИД Украины для синхронизации санкций, сообщает ведомство в Telegram-канале.

НАПК обработало данные о наложенных в США санкциях на (российские - NEWS.ru) компании и обнаружило, что на руководство и владельцев этих организаций не наложены санкции. Так, НАПК выявило 1413 руководителей и владельцев таких компаний и предложило включить их в санкционные списки США, — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что в список вошли руководители, владельцы или учредители банков: Центрального банка, «Сбербанка», «ВТБ», «Сургутнефтегазбанка». Применить санкции США предлагают также в отношении топ-менеджмента нефтяных компаний «Роснефть», «Газпром нефть», «Лукойл», «Новатек», а также к руководству компаний военно-промышленного комплекса - корпорации «Ростех», концерна «Калашников» и других.

Ранее на портале украинского Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) появилась возможность сообщать о россиянах, которые обходят санкции. Донос должен касаться активов, информация о которых не появлялась в СМИ и неизвестна широкой общественности.