В Чехии исследуют два образца «южноафриканской мутации» коронавируса

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Эксперты чешской Национальной референционной лаборатории (НРЛ) получили два образца «южноафриканской мутации» коронавируса. Исследовать учёные смогут только один образец, второй из-за низкой концентрации RNA для этих целей не подходит.

Как сообщила представитель Государственного института здравоохранения Чехии Клара Долакова, пока НРЛ не подтвердила появление в стране южноафриканского штамма COVID-19. По её словам, предположительно, два полученных образца были завезены из-за рубежа.

Долакова также отметила, что Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) уже предупредил национальные органы здравоохранения о том, что произошёл большой рост мутационных вариантов коронавируса по всей Европе, пишет РИА Новости.

В Чехии в настоящее время активно расширяется британский штамм коронавируса, который стал преобладающим в западных районах республики.

Ранее руководитель Минздрава Чехии Ян Блатны заявил, что из-за распространения в стране британского штамма коронавируса усиливаются меры защиты в местах скопления людей. Начиная с 25 февраля чехи должны будут носить либо респираторы, либо наномаски, либо по две медицинские маски сразу. Новое требование затрагивает магазины, больницы, общественный транспорт и остановки, сообщал NEWS.ru.