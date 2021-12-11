В центре Лондона вооружённый мужчина убит при попытке задержания

В Лондоне полиция застрелила вооружённого мужчину при попытке задержания. Инцидент произошёл недалеко от Кенсингтонского дворца, который является резиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщается на сайте полиции королевства.
По данным полиции, мужчина с огнестрельным оружием
В районе были перекрыты некоторые дороги. Гражданам рекомендуется выбирать пути объезда. Информации о возможном ограблении не приводится.
Ранее сообщалось, что повредивший машину ФСБ на незаконной акции протеста в Москве блогер Константин Лакеев признан виновным. Он приговорён Тверским судом к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима.