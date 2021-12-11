В центре Лондона вооружённый мужчина убит при попытке задержания

В Лондоне полиция застрелила вооружённого мужчину при попытке задержания. Инцидент произошёл недалеко от Кенсингтонского дворца, который является резиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщается на сайте полиции королевства.

По данным полиции, мужчина с огнестрельным оружием вошёл в банк на Малрос-роад. После этого подозреваемый сел в автомобиль и уехал. Мужчину задержали на перекрёстке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, недалеко от Кенсингтонского дворца. При задержании он оказал сопротивление и был застрелен.

В районе были перекрыты некоторые дороги. Гражданам рекомендуется выбирать пути объезда. Информации о возможном ограблении не приводится.

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