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В центре Лондона вооружённый мужчина убит при попытке задержания

01:34, 12 декабря 2021
В центре Лондона вооружённый мужчина убит при попытке задержания Фото: twitter.com/cnnbrk
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В Лондоне полиция застрелила вооружённого мужчину при попытке задержания. Инцидент произошёл недалеко от Кенсингтонского дворца, который является резиденцией герцога и герцогини Кембриджских. Об этом сообщается на сайте полиции королевства.

По данным полиции, мужчина с огнестрельным оружием вошёл в банк на Малрос-роад. После этого подозреваемый сел в автомобиль и уехал. Мужчину задержали на перекрёстке Кенсингтон-роуд и Палас Гейт, недалеко от Кенсингтонского дворца. При задержании он оказал сопротивление и был застрелен.

В районе были перекрыты некоторые дороги. Гражданам рекомендуется выбирать пути объезда. Информации о возможном ограблении не приводится.

Ранее сообщалось, что повредивший машину ФСБ на незаконной акции протеста в Москве блогер Константин Лакеев признан виновным. Он приговорён Тверским судом к двум годам и восьми месяцам колонии общего режима.

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