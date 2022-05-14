В бундестаге заявили, что приём Украины в ЕС может занять десятилетия Представитель бундестага Добриндт заявил, что приём Украины в ЕС может занять десятилетия

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Процесс вступления Украины в Евросоюз может затянуться и занять годы и даже десятилетия, считает глава земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в бундестаге Александер Добриндт, которого цитирует газета Augsburger Allgemeine. При этом политик поддержал присоединение Киева к ЕС, заявив, что партия поддерживает это решение.

Мы говорим о процессах, которые могут длиться годами или даже десятилетиями и иметь открытый результат. Часто в стране требуются фундаментальные структурные изменения, — сказал он.

В свою очередь глава ведущей фракции Европарламента — Европейской народной партии — Манфред Вебер выступил за ускорение переговоров о вступлении Украины в ЕС. По его словам, Киеву не нужна «никакая тактика проволочек».

Было бы опасно, если бы Украина и другие европейские страны, которые хотят вступить в Евросоюз, разочаровались и отвернулись, — указал глава ЕНП.

9 мая Украина передала Еврокомиссии предварительно заполненную вторую часть анкеты-опросника, необходимую для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Первую часть опросника Киев предоставил 19 апреля. Документ представляет собой ответы на вопросы, всего около четырёх тысяч страниц. В них развёрнуто излагаются вопросы о состоянии украинского законодательства после восьми лет выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее высказал мнение, что вступление Украины в Евросоюз может занять многие годы. Однако, по его словам, Украина уже является членом европейской семьи.