В Брюсселе полицейские использовали водомёты для разгона митингующих армян

https://static.news.ru/photo/f137f654-08aa-11eb-aa67-fa163e074e61_660.jpg Фото: EPA/OLIVIER HOSLET/ТАСС

Сотрудники полиции в Брюсселе использовали водомёты для разгона митингующих армян.

Так, тысячи протестующих заблокировали дороги в евроквартале, тем самым выражая несогласие с политикой ЕС по отношению к сторонам конфликта в Нагорном Карабахе. В частности, собравшиеся потребовали от властей осуждения действий Баку и Анкары. Неподалёку от места проведения акции находится здание Европарламента, передаёт ТАСС.

Прибывшие на место сотрудники правопорядка потребовали от митингующих разблокировать дороги, однако этого не произошло. В ответ полицейские направили на толпу водомёты.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии, писал NEWS.ru.