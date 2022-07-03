В Британии заявили о взломе аккаунтов армии в соцсетях Daily Mail: неизвестные взломали аккаунты британской армии в Twitter и YouTube

Фото: Silas Stein/dpa/Global Look Press

Представитель британской армии заявил о взломе ее аккаунтов в сети микроблогов Twitter и на видеохостинге YouTube. Началось расследование, до завершения которого комментариев не последует, сообщает Daily Mail.

Мы чрезвычайно серьезно относимся к информационной безопасности и решаем проблему. Пока расследование не будет завершено, дальнейшие комментарии неуместны, — рассказал неназванный собеседник издания.

Отмечается, что несколько раз менялось наименование аккаунта армии в Twitter, а на странице всплывали ссылки на розыгрыши невзаимозаменяемых токенов (NFT). При этом трансляции о криптовалюте появлялись на YouTube-канале армии.

Ранее стало известно, что 28 июня злоумышленники взломали сайт Росреестра. При попытке открыть ресурс высвечивалось окно с поздравлением с Днем конституции Украины. Затем долгое время ресурс невозможно было открыть: при попытке входа высвечивается табличка о неудачной попытке установки связи с сайтом.