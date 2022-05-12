В Британии заявили о нежелании вступать в прямой конфликт с Россией Министр обороны Британии Уоллес заявил, что страна не вступит в прямой конфликт с Россией

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Великобритания не намерена вступать в прямой конфликт с Россией на фоне событий на Украине, но продолжит оказывать помощь Киеву, в том числе и военную, заявил британский министр обороны Бен Уоллес, передаёт ТАСС. Он добавил, что принято решение о поставках на Украину систем ПВО ближнего действия в случае эскалации конфликта.

Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с российской армией или российским государством. Нравится это или нет, но ещё до начала боевых действий я дал ясно понять, что, поскольку Украина не является членом НАТО, мы не будем отправлять своих военнослужащих, — сказал Уоллес.

Говоря о поставках систем ПВО, Уоллес отметил, что такое решение было принято, чтобы усложнить полёты российской авиации над городами Украины.

Это не ПВО дальнего действия, но это осложнит задачу полётов российской авиации в районе городов, — цитирует агентство слова британского министра.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 12 мая заявил, что Москва готова дать решительный ответ любой стороне, которая попытается влезть в спецоперацию на Украине. Представитель Кремля добавил, что об этом неоднократно говорил глава государства Владимир Путин. Он подчеркнул, что прямого столкновения России и НАТО хотят избежать все.