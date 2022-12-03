В Британии заявили, что введение потолка цен на нефть «насмешило русских» Британский политик Куртен: G7 решением ввести потолок цен на нефть насмешила русских

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Британский политик и лидер партии «Наследие» Дэвид Куртен в Twitter осудил Евросоюз и G7 за введение потолка на стоимость российской нефти. Он отметил, что Россия теперь будет продавать свою нефть в Азии, в то время как «коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу».

Россия смеется над предельными ценами G7 и ЕС на нефть в $60 за баррель. Россия просто продаст свою нефть Китаю и Индии по рыночной цене, в то время как коллективный Запад снова выстрелит себе в ногу, — написал он.

Страны «Большой семерки» (G7) и Евросоюза, а также Австралия утвердили потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель, сообщает пресс-служба Еврокомиссии 3 декабря. Новые ограничения затронут как поставки сырой нефти, так и нефтепродуктов. При этом сама предельная стоимость будет регулироваться в соответствии с рынком. Первые нововведения начнут действовать с 5 декабря 2022 года.

При этом члены Евросоюза договорились, что потолок цен на нефть из РФ не будет применяться в течение 45 дней для судов стран G7, загрузившихся до 5 декабря.