В Британии у рождественской ёлки заподозрили коронавирус

https://static.news.ru/photo/e0831a8e-356c-11eb-bdb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daily Post Wales

В Великобритании пользователи Сети удивились внешнему виду натуральной рождественской ёлки, которую установили рядом со зданием библиотеки в городе Коннас-Ки, и заподозрили у дерева COVID-19.

Местных жителей возмутил болезненный вид ёлки, чьи ветки были заметно темнее привычного цвета. Поэтому была выдвинута версия, что дерево заражено коронавирусом или изготовлено из продуктов переработки прошлогодней новогодней красавицы. Некоторые пользователи Сети усомнились в способности местных властей заботиться о населении, если они не могут привести в порядок одно дерево.

В свою очередь в мэрии города сообщили, что специалисты пытаются улучшить внешний вид ёлки удобрениями. Власти выразили надежду, что к Рождеству дерево можно будет украсить. Также в администрации добавили, что посаженная в прошлом году ёлка стала коричневой, так как, скорее всего, не сразу смогла прижиться.

У данной курьёзной ситуации есть предыстория. Несколько лет назад мэрия Коннас-Ки купила ёлку в стиле вигвам за 300 фунтов стерлингов. Однако креативную инсталляцию разрушили вандалы. Тогда власти приняли решение высадить живую ель, передаёт «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что собака премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Дилин могла заразиться коронавирусом вместе со своим хозяином. Животное выглядело вялым и усталым, пока коронавирусом болела невеста Джонсона Кэрри Саймондс, которой политик отдал собаку после своего заражения. При этом питомца не тестировали на COVID-19. Сейчас собака чувствует себя хорошо. В конце марта, когда Джонсон заболел коронавирусом, он отдал собаку своей невесте. Однако она тоже заразилась COVID-19 и попала на самоизоляцию, писал NEWS.ru.