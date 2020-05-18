В Британии собак проверят на способность учуять зараженных COVID-19 людей

https://static.news.ru/photo/88bc8820-991e-11ea-bfb8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paul Zinken/dpa/Global Look Press

Учёные из Великобритании проведут исследование, чтобы выяснить, могут ли специально обученные собаки почувствовать по запаху коронавирус у человека даже до появления первых симптомов.

В статье, опубликованной на медицинском портале Medscape, говорится, что опыты на животных начнутся в ближайшее время. Сначала сотрудники Национальной службы здравоохранения соберут образцы запахов у людей, заражённых коронавирусом, и у тех, кто не был инфицирован. Затем исследователи проверят, смогут ли собаки определить наличие COVID-19 в этих образцах.

На прошлой неделе министерство здравоохранения страны выделило грант в размере 500 тысяч фунтов на это исследование, которое проведут специалисты из Лондонской школы гигиены и тропической медицины и Даремского университета.

Если в результате опытов выяснится, что животные способны учуять коронавирус у человека, шесть собак пройдут специальное обучение, которое продлится несколько недель, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что собаки могут заражаться коронавирусом — к такому выводу пришли медики и ветеринары из Гонконга после того, как обнаружили антитела на COVID-19 в организмах двух питомцев, у хозяев которых было выявлено заболевание. Кроме того, в организме одной из собак впервые была выделена «живая» культура вируса. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature. По словам его авторов, от летучих мышей к человеку коронавирус передался через цепочку других животных.