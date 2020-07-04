В Британии снесли 100-летний надгробный камень пса по кличке Nigger

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В Британии снесли надгробный камень на могиле собаки из-за расисткой клички животного.

Могила собаки Nigger была расположена на кладбище домашних животных в парке Coombe Abbey Park английского города Ковентри. Памятник погибшей в 1902 году собаки долгие годы был местной достопримечательностью. Однако после массовых антирасистских протестов городской совет посчитал, что надгробный камень стал «неприемлем» для современного мира.

По словам местного жителя, чёрным людям больно видеть это слово, увековеченным в камне, в таком общественном месте.

Сообщение о сносе мемориала встретило сопротивление со стороны некоторых членов общины. Некоторые жители заявили, что история района должна уважаться, пишет Dailymail.

Почему бы нам просто не уничтожить всю Британскую империю, чтобы полностью уничтожить память об империализме? — предложила местная жительница Джоди Паттисон.

В начале века кличка Nigger была обычным явлением для всех чёрных собак.

Ранее производитель мороженого в США — компания Dreyer's на волне борьбы с расизмом откажется от своего фирменного названия продукта Eskimo Pie. Она считает его оскорбительным для народов Крайнего Севера. Мороженое было запатентовано в 1922 году под названием «Эскимо» и с логотипом, изображающим человека в меховой куртке. Придумали эскимо двумя годами ранее Кристиан Нельсон и шоколатье Рассел Стовер.

Сейчас руководитель отдела маркетинга компании Элизабелл Маркес заявляет, что эскимо, оказывается, термин «уничижительный» и от него надо отказаться в рамках "приверженности вопроса расового равенства, писал NEWS.ru.

Ранее по всему миру прокатились антирасистские протесты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при жёстком полицейском задержании. Один из служителей закона поставил мужчине колено на шею, после чего Флойд потерял сознание, а позже скончался в больнице. У погибшего были неоднократные проблемы с законом, он был несколько раз осуждён. Демонстранты требуют остановить полицейский произвол и выступают против расизма. Во многих городах пострадали памятники, которые были осквернены либо демонтированы.