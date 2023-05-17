В Британии рассказали о панике в НАТО из-за угрозы подводным кабелям Британский конфликтолог заявил об угрозе российских диверсий против подводных кабелей НАТО

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В НАТО царит паника из-за того, что Россия якобы может перерезать подводные интернет-кабели, заявил в интервью польскому изданию Onet директор британского Центра исследования конфликтов Кир Джайлз. Как сообщает EADaily, эксперт, позиционирующий себя как специалист по российской армии, утверждает, что у Москвы все готово к такому сценарию.

При этом Джайлз ссылается на якобы шпионский характер действий некоего российского корабля, который часто швартуется у берегов Калининградской области, а в настоящее время находится в Выборгском заливе Балтийского моря у берегов России. По мнению британца, активность российского судна может быть связана с подготовкой диверсий в отношении подводных интернет-кабелей.

Конфликтолог убежден, что Россия изучает слабые места западной инфраструктуры для достижения своих военных целей и Запад должен осознать характер проблемы.

Иначе уже будет слишком поздно. У меня сложилось стойкое впечатление, что вопрос подводных кабелей не воспринимался как один из приоритетных, несмотря на многочисленные сигналы как из России, так и из Китая, — заявил Джайлз.

Он напомнил, что сегодня почти весь мировой интернет-трафик проходит по нескольким сотням оптоволоконных каналов, соединяющих Европу с США, а также Латинскую Америку с Азией и Африку с Европой. Джайлз скептически оценил готовность стран НАТО противостоять подводным вызовам, так как Запад якобы не способен воевать в этой сфере с технической точки зрения.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала страны Запада заняться расследованием террористических актов на «Северных потоках» вместо распространения заявлений о неких российских «кораблях-призраках».