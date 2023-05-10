МИД РФ отреагировал на заявления о российских «кораблях-призраках»

Фото: Пресс-служба МИД РФ

Мария Захарова

Заявления западных стран о каких-то «кораблях-призраках» прекрасны для программ о паранормальном, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге, отвечая на вопрос NEWS.ru. Вместо подобных рассуждений она призвала западные страны заняться расследованием террористических актов на Северных потоках.

Мы говорим только о конкретных фактах, если они есть. Если их нет, мы их не комментируем. Серьезное рассуждение о «кораблях-призраках» — это не к нам. Лучше бы в НАТО ответили на те вопросы, которые назрели несколько месяцев назад по поводу того, что случилось на Северных потоках и кто к этому причастен, — заключила Захарова.

Ранее помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер предупредил, что в Атлантике, Северном и Балтийском морях могут произойти диверсии с подводными интернет-кабелями. По его словам, российские военные и спецслужбы составляют карту наземных и подводных объектов критической инфраструктуры Европы.

Россия не получила разъяснений США по поводу взрывов на «Северных потоках». Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Он также отметил, что Москва уже перестала рассчитывать на какой-либо ответ из Вашингтона, однако при этом не вполне понятной остается очевидно незавидная позиция Европы.