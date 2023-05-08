МИД РФ озадачила позиция Европы по взрывам на «Северных потоках» МИД: Россия не получила от США разъяснений по инцидентам на «Северных потоках»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия не получила разъяснений США по поводу взрывов на «Северных потоках». Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава российской делегации на переговорах в Вене по контролю над вооружениями Константин Гаврилов. Он также отметил, что Москва уже перестала рассчитывать на какой-либо ответ из Вашингтона, однако при этом не вполне понятной остается очевидно незавидная позиция Европы.

По взрывам разъяснений не получили и вряд ли получим. Ничего нового не будет. Позиция Европы, которую открыто унижают, мне совсем непонятна, — сказал дипломат.

Взрывы на двух нитках газопровода «Северный поток» и одной нитке газопровода «Северный поток — 2» произошли в сентябре 2022 года. Расследованием занимаются Германия, Дания и Швеция, так как именно в их международных водах произошел инцидент.

В начале февраля 2023 года лауреат Пулитцеровской премии, американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование, в которой утверждал, что прошлым летом во время учений Baltops американские водолазы заминировали трубопроводы, а через три месяца механизм был приведен в действие норвежцами. Публицист считает, что провести операцию решил глава Белого дома Джо Байден по итогам многомесячной работы и секретных обсуждений с командой по национальной безопасности.

В марте Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Штаты обсуждал диверсии на «Северных потоках» с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что полностью согласен с выводами Херша о причастности спецслужб США к подрыву «Северного потока».