Путин: добиться правды о взрывах на «Северных потоках» будет сложно

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин убежден, что правды о взрывах на «Северных потоках» будет трудно добиться, но когда-нибудь она окончательно вскроется. В эфире телеканала «Россия 24» в интервью журналисту Павлу Зарубину глава государства подчеркнул, что российским специалистам уже нет смысла участвовать в обследовании обнаруженного на «Северном потоке» предмета, поскольку, по заявлению Дании, ситуация уже невзрывоопасная.

Думаю, что этого будет трудно добиться (правды о взрывах на «Северных потоках». — NEWS.ru), но когда-нибудь, наверное, вскроется окончательно, что и как было сделано, — заявил президент.

В феврале американский журналист Сеймур Херш опубликовал статью-расследование о диверсии на «Северных потоках», в которой предположил, что взрывы на газопроводах были организованы Вашингтоном при помощи партнеров по НАТО.

22 марта Херш также рассказал, что Центральное разведуправление США и разведку Германии попросили придумать альтернативную версию подрывов трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2». Он считает, что канцлер ФРГ Олаф Шольц во время своего визита в Штаты обсуждал диверсии на СП с Байденом. Херш отметил, что после переговоров не было сделано никаких официальных заявлений о диверсиях.