В Британии призвали остановить конфликт на Украине после слов Путина Daily Mail: после заявления Путина об Украине необходимо стремиться к завершению конфликта

Фото: shutterstock

Власти Великобритании не должны разжигать конфликт на Украине, им необходимо стремится к миру, пишет обозреватель Питер Хитченс для издания Daily Mail. Журналист возмутился тем, что Лондон отправляет вооружение и технику Киеву, несмотря на прорехи в оборонном бюджете своей страны.

В чем интерес Британии к Украине? Почему мы отправляем оружие и технику в эту страну, несмотря на то, что наш национальный бюджет растянут до предела, а наши собственные вооруженные силы уже много лет испытывают недостаток в деньгах, людях и снаряжении? — задался вопросом Хитченс.

Автор считает, что конфликт на Украине значительно приблизил мир к ядерной катастрофе.

Нынешняя политика воинственной и даже военной поддержки Украины очень странная и спорная, — отметил Хитченс.

Журналист посчитал, что воспринимать всерьез слова президента России Владимира Путина про применение ядерного оружия было бы глупо. Он также обратился к нации, призвав начать обсуждение этой проблемы «по-взрослому».

Я просто хотел бы призвать нас как народ и нацию начать обсуждать это по-взрослому, а не считать нынешнюю политику единственно правильной или патриотической, — резюмировал Хитченс.

Ранее Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности страны Москва использует все имеющиеся в распоряжении РФ средства обороны, в том числе ядерное оружие. Он подчеркнул, что страны Запада открыто говорят о применении ядерного оружия, а также подталкивают Украину к переносу боевых действий на территорию России.