В Британии королевский стражник упал в обморок у гроба Елизаветы II

Фото: Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Великобритании во время дежурства у гроба Елизаветы II королевский стражник потерял сознание, пишет Daily Mail. На помощь мужчине поспешили сотрудники полиции. Трансляция с Вестминстерского дворца, где находится гроб с телом монарха, была прервана на короткий период времени.

В издании добавили, что гроб охраняется круглосуточно, а королевские стражники меняются каждые шесть часов.

Публичное прощание с ушедшей из жизни 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II началось 14 сентября в 17:00 по местному времени (19:00 мск) в Вестминстерском дворце в Лондоне. Трансляция с места событий ведется по британским телеканалам. Церемония продлится четыре дня, все это время Вестминстер будет открыт круглосуточно, чтобы каждый британец мог проститься с монархом.

Желающих проститься с Елизаветой II стали пускать в Вестминстерский холл здания парламента по окончании литургии, которую отслужили духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл. На богослужении присутствовали король Карл III и другие дети монарха — принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард.