В Лондоне началась церемония прощания с Елизаветой II

Фото: Nariman El-Mofty/AP/TASS

прощание с королевой Елизаветой II

Публичное прощание с умершей 8 сентября королевой Великобритании Елизаветой II началось в 17:00 по местному времени (19:00 мск) в Вестминстерском дворце в Лондоне. Трансляция с места событий ведется по разным британским телеканалам. Церемония продлится четыре дня. Все это время Вестминстер будет открыт круглосуточно, чтобы каждый британец мог проститься с монархом.

Желающих проститься с британским монархом стали пускать в Вестминстерский холл здания парламента по окончании литургии, которую отслужили духовный глава Церкви Англии архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель Вестминстерского аббатства Дэвид Хойл. На богослужении присутствовал король Карл III и другие дети монарха — принцесса Анна, герцог Йоркский Эндрю и граф Уэссекский Эдвард.

В холле также находились наследник престола принц Уэльский Уильям, его брат принц Гарри и другие члены монаршей семьи, а также глава британского правительства Лиз Трасс.

8 сентября Букингемский дворец сообщил о смерти Елизаветы II. Она скончалась на 97-м году жизни. Престол перешел ее сыну Чарльзу, который взял себе имя Карл III в знак преемственности.

10 сентября совет по престолонаследию официально провозгласил Карла III новым королем Великобритании. Прокламацию подписали высокопоставленные лица, включая принца Уильяма, королеву-консорта Камиллу, премьер-министра Лиз Трасс, лорда — председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского Джастина Уэлби.