https://static.news.ru/photo/a47f2a2a-311f-11ea-bb39-fa163e074e61_660.jpg Саджид Джавид Фото: Rob Pinney/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид планирует представить парламенту проект бюджета 11 марта. Законопроект содержит «амбициозные планы» по развитию экономики после выхода страны из Евросоюза.

В документе будут представлены амбициозные планы по раскрытию потенциала Великобритании, роста по всей стране и вступлению в десятилетие обновления, — цитирует РИА Новости сообщение Минфина.

Планируется, что в законопроекте будет скорректировано налогообложение, фискальная ответственность и включены предложения по инвестициям.

Проект бюджета должны были представить ещё в ноябре прошлого года, однако Джавид отменил доклад из-за возможной отсрочки Brexit.

Как писал NEWS.ru, депутаты Палаты общин парламента Великобритании одобрили проект закона о выходе страны из Евросоюза. Свои голоса за документ, который включает в себя согласованную с ЕС сделку об условиях Brexit, отдали 358 парламентариев. Против проголосовали 234 депутата. В британском кабмине ожидают, что законопроект будет поддержан и верхней палатой парламента. Предполагается, что он будет окончательно принят и подписан королевой Елизаветой II в ближайшие недели. В этом случае Великобритания сможет выйти из состава Евросоюза в ранее заявленный срок — до 31 января 2020 года.