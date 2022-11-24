В Bonduelle рассказали о будущем в России Гендиректор Bonduelle Деброс сообщил, что компания не уйдёт из России

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Генеральный директор Bonduelle Гийом Деброс сообщил о том, что компания не собирается уходить с российского рынка, передает EADaily. Он отметил, что не хочет допустить продовольственного кризиса вдобавок к геополитическому. Компания осознает свою ответственность перед покупателями в России и Центральной Азии, уточнил предприниматель, поэтому они продолжать получать продукты от французской компании.

Продовольствие, как фармацевтика или сельское хозяйство, является жизненно важным сектором. Мы не хотим добавить к геополитическому кризису еще и продовольственный. Мы чувствуем ответственность и понимаем, что все страны Центральной Азии получают продукты с трех наших заводов в России, — заявил Деброс.

Топ-менеджер уточнил, что миссия компании Bonduelle заключается в том, чтобы кормить людей, а не вести против них войну.

Генеральный директор французской компании Auchan Ив Клод ранее заявил, что организация продолжит работать в России, так как действует в интересах гражданского населения. Так глава компании ответил на призыв украинского президента Владимира Зеленского к французским компаниям уйти из России, пишет Le Journal du Dimanche.