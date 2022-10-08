В больнице Риги регулятор температуры отопления в палате закрыли на замок

Фото: Arkady Svema/Russian Look/Global Look Press

Администрация больницы Гайльэзерс повесила кодовый замок на регулятор температуры отопления в больничной палате. Фото «шедевра» появилось в Telegram-канале Baltnews.

Никак не можем придумать название этому шедевру... То ли банальное «Получай, Путин», то ли «Будни энергонезависимости»... А может «Назло России обморозим пациентов», — иронизирует издание.

Накануне местные СМИ сообщили, что из-за экономии электричества по причине роста цен на энергоресурсы в больнице Лиепаи в Латвии больные накрываются сразу тремя одеялами, чтобы не замерзнуть. Представитель медучреждения Индра Грасе принесла за это извинения жителям и заверила, что температура в клинике не будет опускаться ниже приемлемого уровня, а экономия никак не скажется на качестве оказания услуг.

Ранее глава МВД Латвии Кристапс Эклонс заявил, что министерство не сможет оплачивать счета за электричество уже в октябре. По его словам, ведомство уже проделало «огромную работу» для экономии электроэнергии, но инфраструктура в объектах настолько устарела, что МВД не сможет выполнять задачи по «экономии электропотребления».