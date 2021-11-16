В Болгарии пройдёт второй тур выборов президента

Действующий президент Болгарии Румен Радев получил 49,41% голосов на выборах главы государства. Этого недостаточно для победы в первом туре, поэтому в стране 21 ноября пройдёт второй тур, сообщила Центральная избирательная комиссия (ЦИК), закончившая обработку бюллетеней.

Соперником Радева станет представитель партии ГЕРБ Атанас Герджиков, которого поддержали 22,82% избирателей.

Третий результат показал глава «Движения за права и свободы», которое отстаивает интересы турецкого меньшинства, Мустафа Карадайы с 11,57%. Остальные кандидаты набрали менее 4% голосов.

Явка на выборах, состоявшихся 14 ноября, не превысила 40%. В этот день помимо выборов президента прошли и парламентские выборы, третьи в нынешнем году. Победу одержала центристская партия «Продолжаем перемены», которая создана только в сентябре. За неё отдано 25,67% голосов.

Правая коалиция ГЕРБ — СДС показала второй результат, заручившись поддержкой 22,74% избирателей. Далее идут «Движение за права и свободы» (13%), Болгарская социалистическая партия (10,21%) и популистская партия «Есть такой народ» (9,52%). Порог в четыре процента, позволяющий получить места в Народном собрании, также преодолели правоцентристская коалиция «Демократическая Болгария» (6,37%) и националистическая партия «Возрождение» (4,86%).

Ранее стало известно, что во время выборов в Болгарии женщина съела квитанцию, которая выдаётся для подтверждения машинного голосования. Инцидент произошёл на одном из участков в Софии, где 74-летняя женщина воспользовалась устройством для машинного голосования, однако после получения квитанции передумала и попросила переголосовать.

Получив отказ, она не стала отдавать квитанцию избирательной комиссии, как требуется по регламенту, а съела бумагу.