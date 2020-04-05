В Берлине усомнились, что Меркель изменит решение и пойдёт на пятый срок

https://static.news.ru/photo/26eb91b8-aa81-11e9-a815-fa163e074e61_660.jpg Ангела Меркель Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Ангела Меркель вряд ли изменила своё решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Об этом заявил руководитель канцелярии федерального канцлера Германии Хельге Браун.

Вопрос о том, может ли политик пойти на пятый срок, задала в своей публикации газета Bild, отмечает Reuters.

Я не думаю, что сейчас время обсуждать что-то подобное. Она сказала, что это её последний срок в должности, и я считаю, что ничего не изменилось, — сказал министр по особым поручениям в беседе с журналистами RTL.

Коронавирус спутал карты партии Ангелы Меркель. 25 апреля Христианско-демократический союз на съезде должен был выбрать нового лидера, однако из-за пандемии внутрипартийное голосование решили перенести, писал NEWS.ru.