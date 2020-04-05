В Берлине усомнились, что Меркель изменит решение и пойдёт на пятый срок

Ангела Меркель вряд ли изменила своё решение не баллотироваться на пост канцлера ФРГ в 2021 году. Об этом заявил руководитель канцелярии федерального канцлера Германии Хельге Браун.
Вопрос о том, может ли политик пойти на пятый срок, задала в своей публикации газета Bild,
Я не думаю, что сейчас время обсуждать что-то подобное. Она сказала, что это её последний срок в должности, и я считаю, что ничего не изменилось, — сказал министр по особым поручениям в беседе с журналистами RTL.
Коронавирус спутал карты партии Ангелы Меркель. 25 апреля Христианско-демократический союз на съезде должен был выбрать нового лидера, однако из-за пандемии внутрипартийное голосование решили перенести, писал NEWS.ru.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен