В Берлине разрешили открыть пабы и фитнес-клубы

https://static.news.ru/photo/c74a9554-a194-11ea-94f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

В столице Германии постепенно ослабляют ограничения, которые были введены из-за пандемии коронавируса. В июне в Берлине вновь откроются пабы и фитнес-клубы, сообщили в городском сенате.

С 30 мая прихожанам разрешат молиться на улице, их число при этом ограничено не будет. Такое послабление принято перед Днём Святой Троицы, который католики будут праздновать 31 мая, отмечает CNN.

Начиная со 2 июня в Берлине смогут открыться пабы. Посетители должны будут размещаться за столиками, между которыми должна соблюдаться дистанция в полтора метра. Стоять у барной стойки будет запрещено. Ночные клубы пока останутся закрыты.

Кинотеатрам, расположенным в помещениях, разрешат открыть двери для посетителей 30 июня с условием соблюдения правил гигиены.

Сенатор по внутренним делам Берлина Андреас Гейзель предупредил, что меры могут вновь ужесточить, если ситуация вокруг коронавируса ухудшится.

Жители немецкого Штутгарта в последние выходные мая намерены провести массовые демонстрации против ограничительных мер, введённых из-за пандемии, писал NEWS.ru.