В Белграде проходят митинги в поддержку России

В столице Сербии Белграде проходят массовые митинг в поддержку России, сообщает Telegram-канал РИА Новости. Белградцы вышли на площадь возле памятника Николаю II с российскими флагами, портретами президента РФ Владимира Путина и плакатами с литерой Z для поддержки действий РФ на Украине, передаёт корреспондент агентства.

Cербы вышли на площадь с российскими флагами, портретами Путина и плакатами с Z, а также исполнили гимн РФ, — сообщил корреспондент.

Гендиректор компании «Сербиягаз» Душан Баятович сообщил, что Белград и Москва к 1 июня подпишут долгосрочный контракт на поставки газа сроком на 10 лет. До этого Сербия будет получать от России топливо по цене $270 за тысячу кубометров.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что Белград не будет присоединяться к санкциям против России из-за эскалации ситуации на Украине, передаёт РИА Новости. Ранее о новых рестрикциях в отношении России объявили в США, Канаде, в ряде европейских и азиатских государств.