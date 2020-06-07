В Бельгии эпидемию COVID-19 могут победить к концу июня

Погасить эпидемию коронавируса в Бельгии можно будет уже в конце июня. С таким прогнозом выступил профессор Брюссельского свободного университета Ив Коппитерс.

По мнению учёного, чтобы положить конец эпидемии, нужно сохранить предохраняющие меры и быть в состоянии взять под контроль новые очаги. Кроме того, при выходе бельгийцев из самоизоляции пока также необходима осторожность, пишет «Интерфакс».

По данным Минздрава Бельгии, 7 июня в стране зафиксировано 154 новых случаях заражения коронавирусом, умерли 15 человек. Всего в стране выявлено 59 226 инфицированных, погибли 9595 человек.

Министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем заявил, что в случае второй волны пандемии коронавируса страна не выдержит повторного режима изоляции. Он уточнил, что повторение карантина не просто нежелательно, но и «невозможно организационно». По мнению чиновника, после смягчения ограничений не получится загнать людей обратно в тесные квартиры. Де Крем признал успешным бельгийский опыт всеобщей изоляции, но отметил, что в будущем власти намерены действовать по-другому: проводить массовое тестирование и отслеживать контакты инфицированных, сообщал NEWS.ru.