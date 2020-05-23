Глава бельгийского МВД назвал невозможным повторное введение изоляции

https://static.news.ru/photo/54271f46-9dea-11ea-8b9a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nicolas Maeterlinck/Global Look Press

Министр внутренних дел Бельгии Питер де Крем заявил, что в случае второй волны пандемии коронавируса страна не выдержит повторного режима изоляции.

Повторный локдаун — это то, что мы больше не сможем вводить. <...> Невозможно, чтобы мы снова вернулись к этим особым мерам, — цитирует де Крема «Интерфакс».

Министр уточнил, что повторение карантина не просто нежелательно, но и «невозможно организационно». По мнению чиновника, после смягчения ограничений не получится загнать людей обратно в тесные квартиры.

Де Крем признал успешным бельгийский опыт всеобщей изоляции, но отметил, что в будущем власти намерены действовать по-другому: проводить массовое тестирование и отслеживать контакты инфицированных.

Как писал NEWS.ru, профессор Стэнфордского университета и нобелевский лауреат Майкл Левитт назвал неразумными решения большинства стран ввести режим изоляции из-за коронавируса.