В Бельгии арестовали 13 человек по делу о гибели мигрантов в «фуре смерти»

https://static.news.ru/photo/f4aeb262-a01a-11ea-a234-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В Бельгии в рамках дела о расследовании гибели 39 человек, тела которых были найдены осенью 2019 года в грузовике в британском городе Грейс, арестовали 13 подозреваемых.

Совместное расследование властей Великобритании, Ирландии, Франции и Бельгии привело к тому, что 26 мая на бельгийской территории прошли 16 обысков. Среди задержанных — 11 граждан Вьетнама и два гражданина Марокко, передаёт Le Soir со ссылкой на прокуратуру.

Предполагается, что сеть, созданная торговцами людьми, перевозила до нескольких десятков человек каждый день в течение нескольких месяцев. Организация занималась перевозкой мигрантов из Азии, особенно из Вьетнама, — заявили в прокуратуре.

Как сообщал NEWS.ru, 23 октября 2019 года британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Мигранты умерли от перегрева и нехватки кислорода. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.