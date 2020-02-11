https://static.news.ru/photo/80968846-4cd2-11ea-be16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ray Tang/Xinhua/Global Look Press

Граждане Вьетнама, тела которых были найдены осенью 2019 года в грузовике в британском городе Грейс, скончались от перегрева и нехватки кислорода.

Полиция Великобритании сообщила, что по делу о гибели мигрантов были арестованы ещё два человека. Одного из них задержали в сотрудничестве с немецкими правоохранителями в аэропорту Франкфурта. Другого полиция Эссекса арестовала в Северной Ирландии, пишет Reuters.

Как сообщал NEWS.ru, 23 октября 2019 года британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.