Граждане Вьетнама, тела которых были найдены осенью 2019 года в грузовике в британском городе Грейс, скончались от перегрева и нехватки кислорода.
Полиция Великобритании сообщила, что по делу о гибели мигрантов были арестованы ещё два человека. Одного из них задержали в сотрудничестве с немецкими правоохранителями в аэропорту Франкфурта. Другого полиция Эссекса арестовала в Северной Ирландии,
Как сообщал NEWS.ru, 23 октября 2019 года британская полиция начала расследование после обнаружения тел 39 человек в грузовике. Все погибшие оказались гражданами Вьетнама. Установить личности мигрантов удалось после того, как власти Соединённого Королевства связались с Министерством общественной безопасности Вьетнама. Ханой подтвердил, что речь идёт о вьетнамских гражданах. Водитель «фуры смерти» дал признательные показания. Перевозка людей из Вьетнама в страны Европы осуществлялась через Россию.
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