В Балтийском море обнаружили масштабную утечку неизвестного вещества

Фото: Adisorn Chabsungnoen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Береговая охрана Швеции сообщила о масштабной утечке неизвестного вещества в Балтийское море. На поверхности воды обнаружили пятно площадью 77 квадратных километров, что соответствует размерам шведского города Мальме, пишет EADaily. При этом спустя некоторое время разлив пропал со спутниковых снимков, однако, как уверяют эксперты, угроза не миновала.

Утечка не исчезла, ее просто не видно. Мы знаем, что вещества на поверхности моря ведут себя по-разному. Они могут перемещаться под поверхностью воды, — отметил Джонатан Толин из Береговой охраны Швеции.

В ведомстве предположили, что огромное пятно, разлившееся в Ботническом заливе, является результатом очистки резервуаров неким судном. При этом пока неизвестно, о каком именно загрязнении идет речь, так как неизвестное вещество скорее всего не минерального происхождения. Предположительно, это может быть новой разновидностью биотоплива.

Ранее на заводе по производству мороженого в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана, произошла утечка аммиака. Cразу, как её заметили, сотрудники покинули помещение, но шестеро из них затем обратились к медикам с головокружением, тошнотой и слабостью.