На заводе мороженого в Алма-Ате произошла утечка аммиака

Фото: Yorick Jansens/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

На заводе по производству мороженого в Алма-Ате, бывшей столице Казахстана, произошла утечка аммиака, сообщает EADaily. Cразу, как её заметили, сотрудники покинули помещение, но шестеро из них затем обратились к медикам с головокружением, тошнотой и слабостью. Сейчас несколько человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Генеральный директор ТОО «Шин-Лайн» Владимир Пак пообещал оказать финансовую поддержку всем пострадавшим.

Наше предприятие является опасным объектом, потому что у нас в производстве используется аммиак для производства холода. Непосредственно во фризере, где произошла утечка, в период работы до 10 литров аммиака находится. Материальная помощь будет оказана всем сотрудникам, которые пострадали, — сказал он.

23 марта завод АО «СДС Азот» в Кемерово выпустил аммиак в воздух из-за пропавшего напряжения на подстанции «Азот-4». Когда её работу восстановили, нужно было продуть оборудование — это было неопасно для горожан, заверили в пресс-службе «Азота». При этом некоторые жители почувствовали запах аммиака в воздухе.

До этого, 21 марта, стало известно об утечке аммиака на украинском заводе «Сумыхимпром». Глава Сумской областной администрации Дмитрий Живицкий заверил, что угроз для города нет.