На горнолыжном курорте в Австрии спасли всех, попавших под лавину

Фото: Sergey Malkov/ Russian Look/Global Look Press

На горнолыжном курорте в Австрии обнаружили всех пропавших после схода лавины в районе горы Тритткопф, передает местное агентство APA со ссылкой на местную полицию. Информация об их состоянии уточняется.

Можно предположить, что больше никто не числится пропавшим без вести, — заявил источник агентства.

Изначально сообщалось о десяти пропавших под лавиной. Вскоре стало известно, что восемь человек извлекли из-под снежных завалов, двоих из которых госпитализировали.

Ранее стало известно, что собаки спасли хозяина, у которого случился инсульт прямо во время охоты в Миллеровском районе Ростовской области. Питомцы сутки согревали 72-летнего мужчину на морозе до прихода спасателей. Мужчина пролежал в лесу с 21 до 22 декабря.

В октябре управление МЧС по Камчатке сообщило, что спасатели нашли трех мужчин, потерявшихся в районе Банных источников. Путешественники, ездившие к термальным источникам, задержались по причине плохой дороги, помощь им не потребовалась.