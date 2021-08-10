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Европа

Австрийское кафе отказалось обслуживать вакцинированных от коронавируса

16:38, 10 августа 2021
Австрийское кафе отказалось обслуживать вакцинированных от коронавируса Фото: Gabriele Hanke/imagebroker.com/Global Look Press
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Владельцы кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург решили не обслуживать вакцинированных от коронавируса посетителей, сообщает радиостанция ORF Salzburg.

Заведение находится в общине Штробль-ам-Вольфгангзе. Администрация кафе заявила, что посещать его могут только люди, которые проигнорировали вакцинацию.

С юридической точки зрения наказать владельцев за это нельзя. Бургомистр общины Йозеф Вайкингер заявил, что гражданам не стоит посещать это кафе, поскольку действия администрации не соответствуют «нашей линии».

Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер считает, что разные взгляды на вакцинацию и систему здравоохранения провоцируют конфликты в обществе, причём не только среди коллег, но и между друзьями и родственниками.

Ранее в Португалии умерла семья из трёх человек, которая состояла из противников вакцинации. Родственник погибших Фрэнсис Гонсалвеш рассказал журналистам, что мать, отец и брат, поверившие пропаганде противников вакцинации, не стали делать прививки. Они заразились смертоносной инфекцией и умерли в течение недели.

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