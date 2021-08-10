Австрийское кафе отказалось обслуживать вакцинированных от коронавируса

Владельцы кафе в австрийской федеральной земле Зальцбург решили не обслуживать вакцинированных от коронавируса посетителей, сообщает радиостанция ORF Salzburg.

Заведение находится в общине Штробль-ам-Вольфгангзе. Администрация кафе заявила, что посещать его могут только люди, которые проигнорировали вакцинацию.

С юридической точки зрения наказать владельцев за это нельзя. Бургомистр общины Йозеф Вайкингер заявил, что гражданам не стоит посещать это кафе, поскольку действия администрации не соответствуют «нашей линии».

Профессор философии права Зальцбургского университета Сильвия Траунвизер считает, что разные взгляды на вакцинацию и систему здравоохранения провоцируют конфликты в обществе, причём не только среди коллег, но и между друзьями и родственниками.