В аэропорту Шарль-де-Голль полиция открыла огонь по угрожавшему ей ножом

Фото: Gerard Bottino/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейские открыли огонь на территории французского аэропорта Шарль-де-Голль в Париже. Как сообщает телеканал BFM, силовики применили оружие против мужчины, угрожавшего им ножом.

Ведущий выпуска новостей уточнил, что злоумышленника несколько раз предъявляли требования положить на пол режущий предмет, однако он проигнорировал просьбу. По данным телеканала, полицейские, увидев, что мужчина направляется к ним с «угрожающим видом», открыли огонь и ранили его.

Сообщается, что виновник инцидента жив. Причины и обстоятельства произошедшего уточняются.