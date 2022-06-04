Мужчина с ножом напал на врачей больницы в США Три человека пострадали при нападении с ножом в больнице США

Фото: KCBS

Как минимум три человека пострадали от ножевых ранений в результате нападения мужчины в больнице в Лос-Анджелесе. Такое сообщение распространила газета Los Angeles Times, которая ссылается на данные местных властей. Известно, что все трое находятся в стабильном состоянии, им оказывается медицинская помощь. Нападавший задержан, его личность пока не разглашается.

Издание отмечает, что пострадавшие являются работниками больницы — это врач и две медсестры. После того, как мужчина нанес им ранения ножом, он попробовал забаррикадироваться в одной из палат, однако полиции удалось вскоре задержать его.

Остальной персонал и пациенты больницы были срочно эвакуированы. По сведениям журналистов, за задержанным ранее уже числились несколько правонарушений.

Ранее стало известно, что еще одно нападение с ножом произошло в Норвегии, в городе Нумедал. Там от рук злоумышленника пострадали как минимум четыре человека. Один из них находится в критическом состоянии. Подозреваемого уже удалось задержать, с ним работают правоохранители.