В Норвегии мужчина ранил ножом четверых человек

По меньшей мере четыре человека получили ножевые ранения в результате нападения в городе Нумедал на юго-востоке Норвегии, передаёт Reuters. Состояние одного из пострадавших оценивается как критическое. В местной полиции сообщили, что подозреваемый в нападении задержан.

Я могу подтвердить, что преступник был задержан, — заявил представитель полиции.

13 мая в Выксе Нижегородской области 47-летний Алексей Чичеев напал с ножом и молотком на прохожих. Сначала около магазина мужчина ударил ножом в шею 38-летнего Сергея Кожина, а затем в подъезде одного из домов повалил на пол и ударил 11-летнего ребёнка молотком по голове. Убегая с места преступления, злоумышленник сбил с ног 34-летнюю Ольгу Касаткину.