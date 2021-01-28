В аэропорту Рима выявлять COVID-19 у людей будут собаки

https://static.news.ru/photo/e570d8e2-6163-11eb-b145-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cecilia Fabiano/Keystone Press Agency

В римском аэропорту Фьюмичино специально обученные собаки будут выявлять COVID-19 у пассажиров.

Так, на обучение собаки уходит в среднем 6–8 недель. В дальнейшем животное выявляет коронавирус по запаху — определить заболевшего можно даже при отсутствии явных симптомов, передаёт «Интерфакс».

По словам итальянских кинологов, обучение собак проходит в игровой форме: при успешном выполнении задания им дают поиграть с мячиком.

Российские врачи за прошедшие сутки зафиксировали 19 138 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Общее число заболевших в России с начала пандемии достигло 3 793 810.

Согласно данным оперштаба, количество активных случаев составляет 492 901.

Число выздоровевших за минувшие 24 часа увеличилось на 26 775 человек — до 3 229 258. Жертвами COVID-19 стали 575 человек, всего зарегистрирован 71 651 летальный исход.

Ранее NEWS.ru писал, что не стоит проходить вакцинацию повторно, если пациент заболел после первой прививки от COVID-19, заявила доктор медицинских наук, заведующая клиническим отделом инфекционной патологии ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Жанна Понежева.