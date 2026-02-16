Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 11:11

«Утянет ко дну»: депутат о последствиях задержания Галущенко на Украине

Депутат Чепа: коррупционный скандал на Украине погубит Зеленского и лидеров ЕС

Герман Галущенко Герман Галущенко Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Коррупционный скандал на Украине может привести к падению украинского президента Владимира Зеленского и руководителей Евросоюза, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинский политик связан с хищением средств, из-за которого ранее задержали бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.

Украина погрязла в коррупции. Понятно, что Зеленский не мог не участвовать в схеме, из-за которой задержали Галущенко. На самом деле их большое количество. И, несмотря на это, мы слышим от Евросоюза, что они готовы принять Украину в объединение. Учитывая, что Киев не может выполнить необходимые для вступления требования, это очередной камень, который утянет ко дну и так еле барахтающийся на плаву ЕС. Когда-то налогоплательщики узнают обо всем, что происходит, во всех деталях. Думаю, когда это произойдет, многих европейских лидеров ждет незавидное будущее, так же, как и Зеленского, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что западным СМИ и политикам все труднее игнорировать информацию о коррупционном скандале на Украине. По словам депутата, у президента США Дональда Трампа и многих других лидеров Запада есть полные данные о хищениях в Киеве. Чепа указал, что если коррупционеров поддерживают и даже финансируют, то эти люди сами являются участниками воровских схем.

Ранее сообщалось, что Галущенко обвинили в создании преступной организации и отмывании денег. Он был причастен к «делу Миндича», связанному с хищениями в медиа, энергетике и государственных закупках.

коррупция
Украина
Владимир Зеленский
Евросоюз
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле раскрыли важную деталь переговоров в Женеве
Песков раскрыл, что будут обсуждать на мирных переговорах в Женеве
Астрономы зафиксировали превращение массивной звезды в черную дыру
Песков рассказал о роли Дмитриева на переговорах по Украине в Женеве
«Я был втянут в проблему»: Лукашенко рассказал о предложении по Венесуэле
Шведский король с иронией ответил на падение лыжницы на Олимпиаде
Политолог ответил, как Трамп может воспользоваться задержанием Галущенко
«Ураганное течение»: Симоньян раскрыла страшные детали борьбы с раком
Спасатели напомнили правила безопасности при сжигании чучела на Масленицу
Технолог ответила, можно ли греть мед
«Отрабатывает»: Медведчук нашел объяснение нападкам Зеленского на Орбана
Девять человек погибли из-за падения снега и льда с крыш в России
Майданов сообщил о важной акции, которую проводит в честь своего юбилея
В российских магазинах стали продавать меньше огурцов
Заточили в психушке: кровавая маньячка из Зюзино планирует месть полиции?
Судьба пропавших рыбаков остается неизвестной четвертый день
Биатлонисткам стало плохо из-за бургеров на Олимпиаде
«Всегда уничтожай архивы»: Захарова подколола США за новую инициативу
Психолог объяснила, как реагировать на детские истерики
В Сумской области опустели окопы ВСУ
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.