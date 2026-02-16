Коррупционный скандал на Украине может привести к падению украинского президента Владимира Зеленского и руководителей Евросоюза, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, украинский политик связан с хищением средств, из-за которого ранее задержали бывшего министра энергетики страны Германа Галущенко.

Украина погрязла в коррупции. Понятно, что Зеленский не мог не участвовать в схеме, из-за которой задержали Галущенко. На самом деле их большое количество. И, несмотря на это, мы слышим от Евросоюза, что они готовы принять Украину в объединение. Учитывая, что Киев не может выполнить необходимые для вступления требования, это очередной камень, который утянет ко дну и так еле барахтающийся на плаву ЕС. Когда-то налогоплательщики узнают обо всем, что происходит, во всех деталях. Думаю, когда это произойдет, многих европейских лидеров ждет незавидное будущее, так же, как и Зеленского, — высказался Чепа.

Он подчеркнул, что западным СМИ и политикам все труднее игнорировать информацию о коррупционном скандале на Украине. По словам депутата, у президента США Дональда Трампа и многих других лидеров Запада есть полные данные о хищениях в Киеве. Чепа указал, что если коррупционеров поддерживают и даже финансируют, то эти люди сами являются участниками воровских схем.

Ранее сообщалось, что Галущенко обвинили в создании преступной организации и отмывании денег. Он был причастен к «делу Миндича», связанному с хищениями в медиа, энергетике и государственных закупках.