Усик назвал закрытие церквей на Украине из-за пандемии возвратом в СССР

https://static.news.ru/photo/beabed66-830e-11ea-bc6c-fa163e074e61_660.jpg Александр Усик Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Украинский боксёр-тяжеловес Александр Усик раскритиковал власти страны за рекомендации верующим не ходить в церкви на Пасху для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса.

Первое, что пришло на ум, — это какое-то возвращение в Советский Союз, — сказал он в интервью Дмитрию Гордону, опубликованном в YouTube.

По мнению спортсмена, в XXI веке такое непозволительно. Боксёр также признался, что призыв властей Украины вызвал в нём внутреннюю агрессию. Он заявил, что за веру необходимо бороться.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская полиция возбудила уголовное дело из-за скопления верующих в Свято-Успенской лавре Донецкой области. Согласно требованиям властей, в храмах разрешено присутствие не более 10 человек при условии соблюдения ими дистанции и наличия средств защиты.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 5,7 тысячи человек. Жертвами инфекции стал 151 человек.

В мире насчитывается 2,3 млн инфицированных. Скончались более 164 тысяч человек, выздоровели – свыше 615 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 47,1 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 3,4 тысячи человек, умерли – 405.