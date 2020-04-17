Полиция Украины завела уголовное дело из-за скопления людей в храме

Украинская полиция возбудила уголовное дело из-за скопления верующих в Свято-Успенской лавре Донецкой области. Эта часть региона подконтрольна Киеву.
Зафиксировано скопление людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное дело по ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм», — говорится в сообщении управления Национальной полиции по региону.
Согласно требованиям властей, в храмах разрешено присутствие не более 10 человек при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.
Накануне Пасхи руководство страны призвало верующих воздержаться от посещения церкви. В этом году в богослужениях, по данным МВД Украины, приняли участие 130 тыс. человек. Это в 50 раз меньше, чем годом ранее.
Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.
По данным на 19 апреля, на Украине лабораторно подтверждено 5449 диагнозов COVID-19 (+343 за сутки). Из них в 141 случае болезнь завершилась летальным исходом, 347 пациентов выздоровели.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.
Ранее NEWS.ru писал о ситуации с заражением коронавирусом в Киево-Печерской лавре. COVID-19 там заболели более 100 человек. В обители уже скончались три насельника. С 13 апреля лавра закрыта на карантин.
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