Полиция Украины завела уголовное дело из-за скопления людей в храме

https://static.news.ru/photo/5f842818-8240-11ea-8c41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинская полиция возбудила уголовное дело из-за скопления верующих в Свято-Успенской лавре Донецкой области. Эта часть региона подконтрольна Киеву.

Зафиксировано скопление людей в количестве 300 человек, при этом не была соблюдена социальная дистанция и другие правила карантина. По факту начато уголовное дело по ст. 325 «Нарушение санитарных правил и норм», — говорится в сообщении управления Национальной полиции по региону.

Согласно требованиям властей, в храмах разрешено присутствие не более 10 человек при наличии средств защиты и соблюдении дистанции.

Накануне Пасхи руководство страны призвало верующих воздержаться от посещения церкви. В этом году в богослужениях, по данным МВД Украины, приняли участие 130 тыс. человек. Это в 50 раз меньше, чем годом ранее.

Ранее министр здравоохранения Украины Максим Степанов назвал посещение церквей в Вербное воскресенье (12 апреля) одной из причин роста заболеваемости коронавирусом в стране.

По данным на 19 апреля, на Украине лабораторно подтверждено 5449 диагнозов COVID-19 (+343 за сутки). Из них в 141 случае болезнь завершилась летальным исходом, 347 пациентов выздоровели.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае. На сегодняшний день COVID-19 заразились более 2,3 млн человек по всему миру, более 160 тысяч скончались.

Ранее NEWS.ru писал о ситуации с заражением коронавирусом в Киево-Печерской лавре. COVID-19 там заболели более 100 человек. В обители уже скончались три насельника. С 13 апреля лавра закрыта на карантин.