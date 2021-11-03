Ущерб от июльских наводнений в ФРГ составил €29 млрд

Правительство ФРГ подвело итог июльских наводнений, оценив причинённый стихией ущерб в рекордную сумму €29,2 млрд. Об этом сообщила медиагруппа Funke со ссылкой на кабинет министров.

В результате руководство Германии запросило финансовую помощь из Фонда солидарности ЕС. На заседании данного органа и была озвучена сумма. Ущерб, который наводнение принесло в этом государстве, в несколько раз превзошел подобные стихийные бедствия в 2002 году.

Основная часть убытков пришлась на федеральную землю Рейнланд-Пфальц, здесь речь шла о восстановлении железных дорог, автомагистралей и даже вышек сотовой связи. Более 40% — на регион Северный Рейн — Вестфалия. Кроме того, в числе пострадавших земли Баварии и Саксонии. До этого ущерб от наводнения оценивался в €2 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что природные катаклизмы в современном мире стали «чуть ли не нормой» и отрицать климатические деформации и деградацию окружающей среды уже невозможно.